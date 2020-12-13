شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يدرس إقامة مواجهة الزمالك وجازيل التشادى من مباراة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «Africans got Football»، المتخصصة في تغطية أخبار كرة القدم الأفريقية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تلقى خطابا من نادى جازيل، بطل تشاد، الذي يستعد لمواجهة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، في دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا يفيد بعدم قدرته على استضافة مباراة الذهاب في تشاد.

ووفقا للشبكة المتخصصة في تغطية أخبار كرة القدم الأفريقية، فإن الكاف يدرس إقامة مباراة الزمالك وجازيل التشادى من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب.

وقالت الشبكة: «نادي جازيل التشادي يخطر لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بأن لديه أزمة مالية تجعله غير قادر على استضافة نادي الزمالك المصري في تشاد في إطار دور الـ 32 من دوري الأبطال وهو ما يجعل إقامة مباراة في تشاد أمرا صعبا للغاية بالنسبة للفريق».

وأضافت، «يناقش الكاف اقتراحين، الأول، إقامة المباراتين في مصر، الثاني، إقامة مباراة واحدة بين الفريقين بمصر».

وأختتمت،: «الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتجه لإقامة مباراة واحدة بدلا من إقامة مباراتي الذهاب والإياب وهو الأقرب للتنفيذ على أن يتأهل الفريق الفائز بهذه المباراة إلى دور المجموعات ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن قرار الكاف خلال الأيام المقبلة».