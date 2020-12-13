شكرا لقرائتكم أحمد سامى يكشف خطة تعويض رحيل ناصر ماهر وصلاح محسن عن سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أن الدوري المصري الحالي سيشهد منافسة قوية بين جميع الفرق". وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الدوري صعب هذا الموسم، كل الفرق أصبح لديها طموح كبير، والدليل فوز لقاء أسوان على إنبي، الدوافع ستكون مختلفة، وهناك ضغط كبير على اللاعبين سيتم إقامة مباراة كل 3 أيام، وكل مدرب عليه تهيئة وتجهيز لاعبيه للمنافسة بكل قوة".

وأضاف: "يجب على جميع الفرق أن تحتفظ بكامل تركيزها، في ظل حالة الإجهاد الشديدة وضغط المباريات التي سيتعرض لها الجميع في الموسم الحالي".

وواصل: "ناصر ماهر وصلاح محسن، لاعبين مميزين، ولن نستطيع تعويضهم بسهولة، نحاول نكرر نفس التجربة، وإعطاء لاعبين آخرين نفس الثقة واكتساب الخبرة من خلال المباريات المقبلة في الدوري". وزاد: "نتيجة مسحة اللاعبين سلبية، ولكن البطاقة الدولية للمحترف الجديد علي غزال لم تصل حتى الآن، وفي حالة وصولها سيشارك في مباراة غزل المحلة".

أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت ، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى قبل مواجهة فريق غزل المحلة غداً فى الجولة الأولى من بطولة الدورى العام.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى الخامسة مساء اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة "زعيم الفلاحين".