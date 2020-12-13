شكرا لقرائتكم خبر عن الرومانية سورانا تتوج ببطولة الحبتور لتنس السيدات 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

اختتمت وبنجاح غير مسبوق النسخة الـ23 من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات والتي استمرت منافساتها 8 أيام على ملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور جراند بالجميرا، بمشاركة أكثر من 80 لاعبة تنافسوا على جوائزها المالية التي تجاوزت 100 ألف دولار، كما اختتمت بطولة كأس الحبتور الرابعة للاعبين واللاعبات المحليين وبفئاتها الـ11 والتي حظيت بمشاركة واسعة من الجنسين.

وكان اليوم النهائي مسك الختام، حيث شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وكان في مقدمة الحضور الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وخلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، وسلطان الحبتور رئيس الحبتور للسيارات، وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، والقنصل العام الأمريكي بدبي فيليب فرين، وفيصل عباس رئيس تحرير عرب نيوز السعودية ونورة بدوي مديرة البطولة والنجمة الهندية سانيا ميرزا.

وتوجت اللاعبة الرومانية سورانا كريستا «30 عاماً» بطلة للفردي بطلة للنسخة الـ23 ونالت كأس البطولة ومبلغ 15 ألفاً و239 دولاراً، بعد تغلبها في المباراة النهائية على منافستها التشيكية سينياكوفا «24 عاماً» التي نالت 8147 دولاراً، في مباراة استحقت أن تكون مسك ختام البطولة، حيث استمتع الحضور والمتابعون عبر الأقمار الاصطناعية بفنون اللعبة طوال ساعتين و8 دقائق، تأرجحت فيها النتيجة بين اللاعبتين المتألقتين، حيث فازت التشيكية سينياكوفا بالمجموعة الأولى بنتيجة «6-4»، فيما فازت الرومانية سورانا كريستا بالمجموعتين الثانية والثالثة على التوالي بواقع «6-3» و«6-3»، وأدار المباراة الحكم الدولي المصري أحمد عبد العظيم.

وعلى صعيد الزوجي، فلم تقلّ المباراة إثارة عن الفردي، وشارك في عزف سيمفونية رائعة الزوجي البطل الذي يضم الجورجية اكاترين والهندية انكيتا راينا، والزوجي الوصيف الذي يضم الإسبانية اليونا بولسوف والسلوفينية جاكا جيوفان، وأدار المباراة الحكم الدولي الأمريكي اللبناني الأصل وليد سمعان.

وتوج الزوجي البطل «الجورجية والهندية» بعد أن فاز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، لينال كأس بطولة الزوجي ومبلغ 5573 دولاراً، ونال الوصيف كأس المركز الثاني ومبلغ 2787 دولاراً.

وأعرب الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس عن سعادته البالغة بحضوره اليوم الختامي للبطولة الـ23 للتنس، التي سبقت كل أنشطة السيدات بالمنطقة، والتي يعود الفضل لاستمراريتها بهذه القوة إلى الدعم الذي يقدمه رجل الأعمال خلف الحبتور الذي يصر على دعم التنس عامة والبطولة خاصة.

كما وجه رئيس اتحاد الإمارات للتنس الشكر والعرفان إلى مجموعة الحبتور وإلى كل اللاعبات المشاركات في البطولة والبطولات التي صاحبت البطولة الرئيسية، والتي شارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.

وبدأت مراسم الختام بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدها قامت نورة بدوي مديرة البطولة بالترحيب بالحضور ثم ألقى رجل الأعمال خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على وجودهم، وأعرب عن سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي للبطولة التي حققت أهدافها بنسبة 100%، موجهاً الشكر إلى الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم على حضوره المباراة النهائية والحفل الختامي، وقدم التهنئة للفائزات،كما وجه الشكر إلى الاتحاد الدولي للتنس واتحاد الإمارات للتنس على تعاونهما ودعمهما الفني للبطولة، وإلى فريق العمل بالبطولة وإلى المتطوعين وإلى أسرة فندق وسبا الحبتور جراند الذين بذلوا جهوداً كبيرة حتى يخرج هذا العرس العالمي بهذه الصورة الرائعة.

ووجه الحبتور الشكر إلى وسائل الإعلام المختلفة الذين يعتبرهم شركاء النجاح خلال مشوار الـ23 عاماً، والذين أسهموا في الترويج للحدث محلياً وخارجياً، وكانوا مرآة حقيقة للمنافسات ليعكسوا الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية.

وقام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم وخلف الحبتور بتتويج أبطال كأس الحبتور الرابعة للاعبين المحليين بفئاتهم الـ11، ولأول مرة على الهواء مباشرة شحذاً لهممهم، ثم قام بتكريم المندوب الفني للاتحاد الدولي «مراقب البطولة»، ثم تكريم أخصائية العلاج الطبيعي بيبا كرتلي الموفدة من الاتحاد الدولي، ثم تتويج البطولة الرئيسة بدءاً بالزوجي البطل ووصيفه، ثم الفردي «البطلة والوصيفة»، وكالعادة ألقت الفائزات كلمات تاريخية كتقليد في مثل هذه المناسبات.

