الشارقة يدرس إقامة معسكر في أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن إدارة نادي الشارقة تدرس إقامة معسكر قصير للفريق الأول لكرة القدم في أبوظبي، ويبدأ المعسكر في العاصمة بوصول الفريق إلى خوض مباراة بني ياس في الجولة العاشرة المقررة الخميس القادم، وهناك اتجاه للبقاء واستمرار إعداد الفريق في معسكر مغلق حتى موعد مباراة «الملك» مع الظفرة المقررة في الـ 21 الجاري في ربع نهائي كأس رئيس الدولة التي ستلعب على استاد حمدان بن زايد.

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