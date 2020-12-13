شكرا لقرائتكم خبر عن إغماء سحر عبد الحق ونقلها للمستشفى خلال سحب قرعة دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، للإغماء خلال حضورها مراسم سحب قرعة الدورى المصرى للكره النسائية موسم 2020/2021 بمقر الاتحاد بقاعة الاجتماعات، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بالقرب من مقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

من ناحية أخرى، تغلب المنتخب الأول للكرة النسائية على منتخب الآنسات بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين استعدادا لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم.

وأقيمت المباراة في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية .

وانتهي الشوط الأول بتقدم منتخب السيدات بهدفين لهدف أحرزت نادين غازي الهدف الاول لمنتخب السيدات وتعادلت نادية احمد للانسات من ركلة جزاء وتمكنت نادين غازي من تسجيل الهدف الثاني للسيدات قبل نهاية الشوط .

وفي الشوط الثاني أضافت ميرنا محسن الهدف الثالث لمنتخب السيدات وأحرزت سالي منصور الهدف الرابع.

وأكدت سحر عبد الحق أنها سعيدة بالمستوي الذي ظهر به اللاعبات خلال التجربة الأولي وقالت ان هناك تطور في المستوي واشادت بالالتزام وبالروح الإيجابية ووجهت الشكر للجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان علي المجهود الكبير المبذول.

و أبدي أحمد رمضان رضاه عن المستوي وقال إن شكل الأداء تغير وأصبح هناك اسلوب وطريقة لعب وأنه مع الوقت سيشهد الأداء تطور اكبر خلال الفترة المقبلة في ظل البرنامج التدريبي الذي تم وضعه مشيدا بمجهودات سحر عبد الحق وأنها نجحت في توفير المناخ الجيد والمعسكرات المطلوبه بالإضافة إلي المباريات الودية ومواجهة منتخب لبنان .