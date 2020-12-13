شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقن "ركبة" مروان محسن مرتين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ الجهاز الطبى بالأهلى لحقن ركبة مروان محسن، مهاجم الفريق، للتخلّص من الآلام التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية وجعلته يُشارك فى عدة مباريات للفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً متحاملًا على نفسه نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده، وكان من المفترض حقن ركبة اللاعب عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك، ولكن تقرر تأجيل الأمر لحين الانتهاء من مباراتى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش فى كأس مصر.

وحصل مروان محسن على الحقنة خلال اليومين الماضيين وبدأ تنفيذ برنامج تأهيلى للتعافى من آثارها، ويخوض مروان محسن مهاجم الأهلى تدريبات بدنية فى الجيم ويعقبها تدريبات الجرى حول الملعب من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويغيب مروان محسن عن مباراة الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز.

واستقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة مصر المقاصة حيث يفاضل موسميانى ما بين طاهر محمد طاهر أو جيرالدو للعب فى مركز الجناح الأيمن فى ظل غياب حسين الشحات لإجرائه عملية جراحية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاصة مكونا من: محمد الشناوى، على معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هانى، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمود عبدالمنعم "كهربا"، محمد مجدى "قفشة"، وطاهر محمد طاهر أو "جيرالدو" وصلاح محسن.

وضم موسيمانى 21 لاعباً لقائمة الأهلى أمام المقاصة وتضم كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وعلى معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وقرر موسيمانى استبعاد مروان محسن، جونيور أجايي، حسين الشحات وكريم نيدفيد للإصابة فيما خرج من القائمة الثنائى وليد سليمان وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام لعدم الجاهزية الفنية.