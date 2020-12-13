شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى ومصر المقاصة فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق الأهلى ومصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 62، ونلقى الضوء على كواليس هذه المواجهة فى السطور التالية..

س: ما هى أفضل إنجازات الأهلى ومصر المقاصة بالدوري؟

ج: حقق الأهلي لقب الدورى 42 مرة، آخرها المواسم الخمس الأخيرة، أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثانى موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى ومصر المقاصة؟

ج: 18 مباراة جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز، والأرقام تعطي الأهلي تفوقا كبيرا بـ12 فوزاً و33 هدفاً مقابل انتصارين و13 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات، كان آخرها بدون أهداف فى الجولة 28 الموسم الماضي.

س: كم تبلغ القيمة السوقية للاعبى الأهلى والمقاصة؟

ج: القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 26.95 مليون يورو (512.5 مليون جنيه مصري) مقابل 4.60 مليون يورو لفريق المقاصة (87.5 مليون جنيه مصري).

س: وماذا عن معدل أعمار الأهلى ومصر المقاصة؟

ج: متوسط الأعمار فى قائمة الأهلي تصل إلى 26 سنة و5 أشهر، وأكبر اللاعبين وليد سليمان (36 سنة) أما فى المقاصة فيصل إلى 27 سنة، وأكبر اللاعبين هو أيمن حفني (34 سنة).

س: ماذا قدم موسيمانى مع الأهلى قبل مواجهة المقاصة؟

ج: تعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر، وقاد الفريق ففى 10 مباريات بكل المسابقات، فاز فى 9 منها وتعادل فى لقاء وحيد مع بيراميدز فى الدوري.

س: وماذا قدم إيهاب جلال مع المقاصة قبل مواجهة الأهلى؟

ج: عاد إيهاب جلال(53 سنة) لتولى المهمة في مصر المقاصة أواخر نوفمبر الماضي بعد أن سبق له قيادة الفريق مرتين ولعب معه 124 مباراة منها 11 في الموسم الماضي.

س: ماذا قدم إبراهيم نور الدين قبل إدارة مباراة الاهلى والمقاصة ؟

ج: اختارت لجنة الحكام الرئيسية الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة هذا اللقاء بعدما ظهر فى 17 مباراة الموسم الماضي بالدوري وأشهر57 بطاقة صفراء و5 حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء.

نور الدين (41 سنة) والذي تقلد الشارة الدولية عام 2014 ظهر في 4 مباريات للأهلي في الموسم 61 وهي حرس الحدود وبيراميدز والجونة والاتحاد السكندري في الجولات 8 و 16 و22 و27 كما أدار لقاء المقاصة والزمالك في الجولة التاسعة عشرة.