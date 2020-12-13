شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نظرية عادل إمام مازالت فى بعض مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم مراكز الشباب بكل الطرق حتى يكون هناك كيانات شبابية تعمل على أرض الواقع ولتكن أذرع الوزارة وتنفذ خطتها للتطوير والابتكار.

وأضاف صبحى خلال مؤتمر القمة الشبابية لمراكز الشباب، أن هناك بعض مراكز الشباب مازالت تحتاج لعمل وجهد مثلما حدث فى فيلم عادل إمام "التجربة الدنمارك" قائلا، "لسه فى مراكز شباب بتطبق نظرية عادل إمام"، الوزارة تنهى النهج العملى على أرض الواقع خاصة أن مركز الشباب ليس مجرد مبنى صغير يضم أطفالا يلعبون الكرة، بل لدينا مخطط بضم أخصائيين أسريين ولجان طبية ومعارض منتجات أسرية وأندية علوم وأندية الفتاة، كل هذا يجب أن يكون داخل مراكز الشباب.

ويشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، افتتاح فعاليات القمة الشبابية لمراكز شباب مصر بمشاركة الشباب أعضاء الجمعية العمومية لمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة .

واجتمع صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد 2021، بحضور المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للوزارة ورئيس لجنة الاتصال الحكومى، والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، وحسين لبيب مدير البطولة، ولفيف من رؤساء اللجان المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشة كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، واستعراض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى سيتم اتباعها لمواجهة فيروس كورونا.



مؤتمر وزير الشباب والرياضة



وزير الشباب والرياضة