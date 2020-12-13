شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 18 مواجهة جمعت الأهلى والمقاصة.. الأولى والأخيرة انتهت بالتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره مصر المقاصة فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة المعروفة عن مواجهة المارد الأحمر مع الفريق الفيومى.

هذا الموسم سيكون الـ 62 للأهلى فى مسابقة الدورى، علماً بأنه الوحيد الذى شارك فى كل المواسم برفقة الزمالك، فيما تأهل المقاصة للدورى الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وتعد هذه المشاركة التاسعة له فى المسابقة.

حقق الأهلى لقب الدورى 42 مرة آخرها فى المواسم الخمس الأخيرة، أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثانى موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.

فى الموسم الماضى توج الأهلى باللقب بحصوله على 89 نقطة، فيما حل المقاصة تاسعاً برصيد 42 نقطة.

18 مباراة جمعت الأهلى والمقاصة فى مسابقة الدورى منذ صعود المقاصة للدورى الممتاز والأرقام تعطى الأهلى تفوق كبير بـ 12 فوزاً و33 هدفاً مقابل انتصارين و13 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات، آخرها بدون أهداف فى الجولة 28 الموسم الماضى وهى المواجهة الأخيرة بين الفريقين.

فى المواجهة الأولى تعادل الفريقان (1 – 1) بالجولة 15 لموسم 2010 – 2011، وسجل للأهلى محمد أبو تريكة من ركلة جزاء وتعادل سامح العيدروس للمقاصة.