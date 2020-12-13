شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يكشف خطة تعويض رحيل ناصر ماهر وصلاح محسن عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن الدورى المصرى الحالى سيشهد منافسة قوية بين جميع الفرق"، وأضاف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "الدورى صعب هذا الموسم، كل الفرق أصبح لديها طموح كبير، والدليل فوز لقاء أسوان على إنبي، الدوافع ستكون مختلفة، وهناك ضغط كبير على اللاعبين سيتم إقامة مباراة كل 3 أيام، وكل مدرب عليه تهيئة وتجهيز لاعبيه للمنافسة بكل قوة".

وأضاف مدرب سموحة، "يجب على جميع الفرق أن تحتفظ بكامل تركيزها، فى ظل حالة الإجهاد الشديدة وضغط المباريات التى سيتعرض لها الجميع فى الموسم الحالي".

وأشار سامى إلى أن "ناصر ماهر وصلاح محسن لاعبان مميزان، ولن نستطيع تعويضهما بسهولة، نحاول تكرار نفس التجربة، وإعطاء لاعبين آخرين نفس الثقة واكتساب الخبرة من خلال المباريات المقبلة فى الدورى".

وكشف مدرب سموحة أن "نتيجة مسحة اللاعبين سلبية، ولكن البطاقة الدولية للمحترف الجديد على غزال لم تصل حتى الآن، وحال وصولها سيشارك فى مباراة غزل المحلة".

وأعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى قبل مواجهة فريق غزل المحلة غداً فى الجولة الأولى من بطولة الدورى العام.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى الخامسة مساء اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة "زعيم الفلاحين".