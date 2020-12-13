شكرا لقرائتكم خبر عن "أخويا" ومروان محسن ومهاجم سيراميكا أبرز اختيارات صالح جمعة لأوسكار المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صالح جمعة، لاعب الأهلى السابق وسيراميكا الحالى، عن اختياراته وتصويته فى أوسكار المحترفين الذى تنظمه جمعية اللاعبين المحترفين، والتى جاءت مثيرة للجدل فى بعض الأسماء التى رشحها اللاعب.

ونشر صالح جمعة استمارة التصويت عبر صفحته بموقع تويتر، وجاء فيها اختيار محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأيمن أشرف والونش ومحمد هانى، بالإضافة إلى شقيقه عبد الله جمعة فى الدفاع، بينما اختار طارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد فى وسط الملعب، وبالانتقال إلى خط الهجوم فجاءت مثيرة أيضاً، حيث اختار ثلاثى أثار دهشة وتساؤل متابعيه عبر السوشيال ميديا، بعدما اختار مروان صبحى لاعب الأهلى، وكهربا رغم أنه لم يشارك أساسياً مع الفرق الأحمر، بالإضافة إلى شادى حسين مهاجم سيراميكا، الذى لم يظهر فى دورى الأضواء إلا فى مباراة وحيدة.

كما اختار جمعة إبراهيم عادل أفضل صاعد، وعلى معلول أفضل أجنبى، ومحمد صلاح أفضل محترف، بالإضافة إلى عمرو السولية أفضل لاعب، واستاد القاهرة كأفضل أرضية.

اختيارات صالح جمعة