شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم إيهاب جلال أمام الأهلى فى 11 مباراة قبل مواجهة الليلة مع المقاصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره مصر المقاصة فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة المعروفة عن مواجهة المارد الأحمر مع الفريق الفيومى.

ويرغب الأهلى فى تحقيق بداية قوية فى مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاث، وإن كان هذا سيكون صعباً فى ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومى الذى دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلى تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال، وفى ظل امتلاك المقاصة عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

خاض إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة 11 مباراة أمام الأهلى قبل صدام الليلة، حقق الانتصار فى واحدة فقط وتعادل فى مباراتين، فيما فاز الأهلى فى 8 مواجهات.

وكان آخر لقاء جمع إيهاب جلال بالأهلى يوم 19 سبتمبر الماضى بالدورى وكان جلال مدرباً للمقاصة وحقق تعادلاً بدون أهداف إلا أن اللافت أنه لم ينجح فى هز شباك الأهلى مع الفرق التى دربها فى آخر 4 مباريات.

واستقال إيهاب جلال من تدريب المقاصة خلال شهر سبتمبر الماضى بسبب تأخر مستحقاته المالية، قبل أن يعود مجدداً لقيادة الفريق الفيومى بداية من الموسم الجديد، إيهاب جلال كان له تجربتين الموسم الماضى مع المصرى ومصر للمقاصة، لعب 30 مباراة، فاز فى 13 منها 8 مع مصر للمقاصة وتعادل فى 7 وخسر 10 منها 6 مع المصري، سجل 39 هدفا، دخل مرماه 28 هدفا منها 18 هدفا مع المصرى.