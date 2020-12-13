شكرا لقرائتكم خبر عن خروج سحر عبد الحق من المستشفي بعد تحسن حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من المستشفي منذ قليل بعدما تعرضت للإغماء خلال حضورها مراسم سحب قرعة الدورى المصرى للكرة النسائية موسم 2020/2021 بمقر الاتحاد بقاعة الاجتماعات، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بالقرب من مقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

من ناحية أخرى، تغلب المنتخب الأول للكرة النسائية على منتخب الآنسات بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وأقيمت المباراة فى حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية .

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب السيدات بهدفين لهدف أحرزت نادين غازي الهدف الاول لمنتخب السيدات وتعادلت نادية احمد للانسات من ركلة جزاء وتمكنت نادين غازي من تسجيل الهدف الثاني للسيدات قبل نهاية الشوط.

وفى الشوط الثانى أضافت ميرنا محسن الهدف الثالث لمنتخب السيدات وأحرزت سالي منصور الهدف الرابع.

وأكدت سحر عبد الحق أنها سعيدة بالمستوي الذى ظهر به اللاعبات خلال التجربة الأولي وقالت ان هناك تطور في المستوي واشادت بالالتزام وبالروح الإيجابية ووجهت الشكر للجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان علي المجهود الكبير المبذول