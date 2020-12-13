شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رنا إبراهيم لاعبة دجلة: هوايتي السفر وحلمى أكون ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "رنا إبراهيم" لاعبة كرة الطائرة فى نادى وادى دجلة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

Chicken Pixar

من نجمك المفضل؟

محمد صلاح.

من مطربك المفضل؟

مفيش حد معين.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

ضابط فى القوات البحرية.

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا هتجاهل خالص.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

شادية.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

لا.. مش شرط.