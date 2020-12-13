شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدقيقة الراحة لشرب المياه فى الدوري باستثناء مباريات الظهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إلغاء الدقيقة الراحة فى مباريات الدورى لتناول اللاعبين المياه بعد إقامة المباريات فى فصل الشتاء، إلى جانب أن معظم دوريات العالم ألغت الدقيقة الراحة .

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن مباريات الظهيرة فقط والتى تقام فى الثانية والنصف هى التى سيكون فيها توقف دقيقة فى كل شوط فقط، بينما تم إلغاؤها فى باقى المباريات.

ويستهل فريق الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدورى العام حينما يواجه فريق مصر المقاصة باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الإولى من النسخة 62 لبطولة الدورى الممتاز التى حصدها الأهلى 42 مرة، ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلى، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضى بعدما توّج بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدى الزمالك ثم كأس مصر .

ويرغب الأهلى فى تحقيق بداية قوية فى مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة وأن كان هذا سيكون صعباً فى ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومى الذى دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلى تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال وفى ظل إمتلاك المقاصة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة دون أكثر من لاعب للأصابة يأتى فى مقدمتهم النيجيرى جونيور أجاى وحسن الشحات ومروان محسن لكن هذا لا يمنع أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه أخرين جاهزين لضربة البداية المحلية وفى مقدمتهم، محمد مجدى قفشة، آليو ديانج، عمرو السولية، على معلول، ياسر أبراهيم، بدر بانون، طاهر محمد طاهر، ناصر ماهر، صلاح محسن، حمدى فتحى، محمد هانى والحارس المُتميّز محمد الشناوي.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مُكثفة من جانب بيتسو موسيمانى مع لاعبيه تحدث خلالها عن أهمية الفزوز بضربة البداية وإغلاق "صفحة" الإحتفالات حيث قال المدير الفنى للاعبيه أن الجمهور ينسى سريعاً الإنتصارات والبطولات لذا لابد أن يُحافظ الفريق على تركيزه وحماسه من أجل حصد مزيداً من البطولات المحلية والقارية.

فى المقابل، يطمح إيهاب جلال لتقديم عرض قوى أمام البطل فى ظل قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلى فى ظل إمتلاك الفريق الفيومى عناصر جيدة وتمتلك خبرات طويلة وهو ما أكده المدير الفنى للاعبيه حينما أوضح لهم أنه بأمكانهم الفوز على الأهلى.