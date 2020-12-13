شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مصطفى عضوا بلجنة الكرة فى الزمالك وعماد عبد العزيز أميناً للصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكرى، تعيين كل من أحمد مصطفى عضواً فى لجنة الكرة بدلاً من عضويته بلجنة الحكماء، وتكليف اللواء عماد عبد العزيز عضو اللجنة الثلاثية بمنصب أمين الصندوق، وتعيين كل من حسين السمرى ويحيى مصطفي وإبراهيم عبد الله أعضاء فى اللجنة التنفيذية.

وشهد المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك الإعلان عن تعيين عمر بطيشة متحدثا رسمياً للمجلس، وظهر ذلك من خلال تجهيز منصة حضور المؤتمر.

وكان مصدر مطلع بنادى الزمالك كشف أن المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادى الأبيض، كان يشعر ببعض الأعراض المرضية منذ ثلاثة أيام، وتغيب عن الظهور فى مقر النادى من أجل إجراء مسحة فيروس كورونا التى جاءت نتيجتها إيجابية أمس الجمعة، لذا سيواصل الغياب خلال الفترة المقبلة عن مقر قلعة ميت عقبة لحين التعافى من فيروس كورونا.

وتابع المصدر ذاته أن هناك جلسة للجنة المعينة لإدارة الزمالك فى حضور لجنة الحكماء الخاصة بقلعة ميت عقبة سيتم عقدها مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد تقام ظهر غد السبت، سيتغيب عنها رئيس اللجنة التى تدير الزمالك بسبب إصابته بفيروس كورونا، وإنه يتم التواصل معه حاليا من جانب إدارة النادى من أجل الاطمئنان على حالته بعد الإصابة بالفيروس.

فيما أصدرت اللجنة الحالية المعينة لإدارة نادى الزمالك، بيانا رسميًا أكدت خلاله سعيها نحو تحقيق الاستقرار لكافة المنظومة داخل قلعة ميت عقبة، كما تضمن البيان إن من أهداف اللجنة إعداد تصور كامل لإنشاء فرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر كما أوضحت اللجنة فى بيانها إلى السعى من أجل تهيئة الأجواء للاعبين والفريق للمنافسات المختلفة سواء المحلية أو القارية.

وأعلن طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوى، عبر قناة النادى البيان، الذى جاء توضيحيا للبيان الذى أصدرته اللجنة المعينة لإدارة النادى، بالأمس، لكشف كل ما يخص التعاملات المالية للنادى والمبالغ التى استلامها عند بداية تولى المهمة واستندت اللجنة إلى 9 نقاط لتوضيح حجم المديونيات والمستحقات الخارجية على نادى الزمالك.