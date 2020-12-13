شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إبراهيم نور الدين قبل مباراة الأهلى والمقاصة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره مصر المقاصة فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة المعروفة عن مواجهة المارد الأحمر مع الفريق الفيومى.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة هذا اللقاء بعدما ظهر فى 17 مباراة الموسم الماضي بالدورى، وأشهر57 بطاقة صفراء و5 حمراء، واحتسب 13 ركلة جزاء.

إبراهيم نور الدين (41 سنة) تقلد الشارة الدولية عام 2014، وظهر فى 4 مباريات للأهلي الموسم 61 هى حرس الحدود وبيراميدز والجونة والاتحاد السكندرى فى الجولات 8 و 16 و22 و27، كما أدار لقاء المقاصة والزمالك في الجولة التاسعة عشرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاصة مكونا من: محمد الشناوى، على معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هانى، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمود عبدالمنعم "كهربا"، محمد مجدى "قفشة"، وطاهر محمد طاهر أو "جيرالدو" وصلاح محسن.

وضم موسيمانى 21 لاعباً لقائمة الأهلى أمام المقاصة وتضم كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وعلى معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وقرر موسيمانى استبعاد مروان محسن، جونيور أجايي، حسين الشحات وكريم نيدفيد للإصابة فيما خرج من القائمة الثنائى وليد سليمان وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام لعدم الجاهزية الفنية.