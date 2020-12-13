شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر: الاتحاد عايز المربع الذهبى.. ومبسوط بوجود العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد قمر، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن الجهاز الفنى واللاعبين يرغبون فى حصد مركز متقدم خلال الموسم الحالي، والتواجد بين فرق المربع الذهبي. وقال قمر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "واجهنا فريقا محترما، لكن الاتحاد فريق مميز ومحمد مصيلحى رئيس النادى يدعمه بقوة، وهو من أحسن رؤساء الأندية فى مصر، وكذلك حسام حسن المدير الفنى يقدم عملًا كبيرًا".

وأضاف قمر، "حسام حسن يتحدث معى باستمرار، وهناك تدريبات خاصة لى أنا وباقى المهاجمين، فهو يعطينى الثقة وأنا واحد من كباتن فريق الاتحاد، أنزل الملعب وأنا أعيش فى راحة نفسية، حتى لو لم أكن موفقا أبذل قصارى جهدى للظهور بشكل جيد، وأن أخرج من الملعب وأنا راضٍ عن نفسي".

وتابع، "جميع اللاعبين والجهاز الفنى لديهم هدف واحد وهو الوجود فى المربع الذهبي، حسام حسن له دور كبير ويعاملنا كأخ كبير، تعاملت مع حسام حسن كثيرا، ويجعل اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم فى المباريات".

وأضاف مهاجم الاتحاد، "أسير بشكل جيد وأتمنى الانضمام للمنتخب الوطني، أتمنى التواجد معهم فى المعسكر المقبل، فى الموسم الماضى لعبت كل المباريات، وحسام البدرى أشاد بي، وكذلك النقاد والإعلام الجميع يشيد بمستواى فى المباريات".

ورفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة على عمار حمدى لاعب الفريق بعد الإشارات التى صدرت منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز أمس، حيث وجه اللاعب إشارة بعد إحرازه هدف التعادل لزعيم الثغر فى المباراة التى فاز الاتحاد على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

من جهته، أعرب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بيراميدز، مؤكداً أن أكثر ما أسعده فى اللقاء هى الروح القتالية التى تحلى بها الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن واللاعبين وإصرارهم على اللعب حتى اللحظات الأخيرة، وتحويل التأخر بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أنه بالرغم من سوء التوفيق الذى لازم اللاعبين فى البداية بإلغاء هدفين بداعى التسلل، إلا أنهم كان لديهم التحدى والطموح على خطف الثلاث نقاط.