شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يشيد بروح لاعبى الاتحاد أمام بيراميدز ويرفض المكافآت الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى باستاد الدفاع الجوى.

وأضاف مصيلحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع بلس، أن أكثر ما أسعده فى اللقاء هى الروح القتالية التى تحلى بها الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن واللاعبين وإصرارهم على اللعب حتى اللحظات الأخيرة، وتحويل التأخر بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أنه بالرغم من سوء التوفيق الذى لازم اللاعبين فى البداية بإلغاء هدفين بداعى التسلل، إلا أنهم كان لديهم التحدى والطموح على خطف الثلاث نقاط.

وشدد رئيس الاتحاد السكندرى على رفضه المكافآت الخاصة لتلك المباراة، مشيراً إلى أن هناك لائحة مالية تم وضعها من قبل مدير الكرة بالفريق قبل بداية الموسم وتم الموافقة عليها وسيسير عليها، خاصة أن تلك المباراة الأولى لزعيم الثغر فى المسابقة وأن القادم أصعب بمراحل وهناك خطة موضوعة من الجهاز الفنى منذ بداية الموسم على ضرورة المنافسة على المراكز المتقدمة، مختتما حديثه أن البطولة فى الموسم الحالى ستكون لصاحب النفس الطويل نظرا لتواجد أكثر من فريق مميز وقام بتدعيم صفوفه بالشكل المطلوب.