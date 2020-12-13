شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التايكوندو يعلن تعافى هداية ملاك من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، تعافى البطلة الأولمبية هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطنى من فيروس كورونا "كوفيد- 19"، بعدما خضعت لمسحة جديدة وجاءت النتيجة سلبية.

وكانت هداية قد تعرضت للإصابة بالفيروس منذ 4 أسابيع، وأجرت أكثر من مسحة ولكن جاءت جميع النتائج إيجابية، قبل أن تتحول إلى سلبية فى آخر مسحة أجرتها اللاعبة.

وقال عمرو سليم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه سيتم وضع برنامج تأهيل للاعبة خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيها من فيروس كورونا، مشيراً إلى اللاعبة فى فترة نقاهة فى الوقت الحالى، موضحا أن عبدالرحمن وائل لاعب المنتخب الوطنى قد تعافى أيضاً من فيروس كورونا .

ويدرس اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، إقامة معسكر يضم اللاعبين الأولمبيين من الدول الأفريقية المختلفة ممن حصلوا على بطاقات التأهل إلى أولمبياد طوكيو، لإقامة معسكر فى مصر، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وفض معسكر منتخب التايكوندو الذى يقام بالمركز الأولمبى بالمعادى، ومنح اللاعبين راحة لمدة 72 ساعة، بعد خضوعهم لمسحة كورونا، عقب إعلان إصابة الثنائى هداية ملاك وعبدالرحمن لاعبى المنتخب بكورونا.

كان الثنائى تعرضا للإصابة داخل المعسكر وحصلا على راحة من الجهاز الطبى، وخلال الإجازة المرضية أصيبا بالفيروس، وهما خارج تدريبات المنتخب، وفى منزلهما، بعيدا عن باقى اللاعبين، فتم عمل مسحة كورونا بالمركز الأولمبى للاعبى ولاعبات التايكوندو للتأكد من سلامتهم مع منحهم راحة 72 ساعة على أن يعودا إلى المعسكر بالمركز مرة أخرى بعد غد الثلاثاء.