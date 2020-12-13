شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى لنجم صن داونز الراحل: "ارقد فى سلام ياولدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، موتجيكا ماديشا مدافع فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الذى وافته المنية صباح اليوم، ونشر صورته معه عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا، "ارقد فى سلام ياولدى".

وحرص النادى الأهلى، عبر حسابه الرسمى على تويتر، على إرسال برقية عزاء لنادى صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بعد الإعلان عن وفاة موتجيكا ماديشا مدافع الفريق فى حادث سير صباح اليوم، الأحد، وكتبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى باللغة الإنجليزية، "خالص تعازينا لرئيس النادى ومجلس الإدارة والمشجعين".

من ناحية أخرى، يستهل فريق الأهلى، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدورى العام حينما يواجه فريق مصر المقاصة باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الإولى من النسخة 62 لبطولة الدورى الممتاز التى حصدها الأهلى 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلى ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضى بعدما توّج بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدى الزمالك ثم كأس مصر .

كشفت تقارير صحفية عن وفاة موتجيكا ماديشا، مدافع فريق صن دأونز الجنوب أفريقي، فى حادث سير صباح اليوم، الأحد، فى جوهانسبرج، ووفقاً لما نشره موقع "سبورت 24" الجنوب أفريقي، فإن مدافع صن دأونز لقى مصرعه فى حادث سير مروع بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضاف الموقع أن مدافع صن دأونز البالغ من العمر 25 عاماً كان يسافر مع صديقه على طريق زورفونتين فى كمبتون بارك، ثم تنقلب سيارته بشكل مفاجئ لتتحول إلى قطعة مفحمة.

وأشار الموقع إلى أنه من صعوبة الحادث لم يتم التفرقة بين جثة اللاعب وصديقه الذى كان يرافقه فى السيارة.

وكان موتجيكا ماديشا وصديقه قادمين من احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس فريق صن دوانز الجنوب أفريقى.