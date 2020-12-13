شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد توفير الدولة الدعم الكامل لإنجاح مونديال اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد 2021، بحضور المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للوزارة ورئيس لجنة الاتصال الحكومى، والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، وحسين لبيب مدير البطولة، ولفيف من رؤساء اللجان المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشة كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، واستعراض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى سيتم اتباعها لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى توفر الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق نجاح البطولة والتى تعد الأكبر بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة، وشدد صبحى على ضرورة إنهاء كافة اللجان المعنية بالبطولة لكافة الاستعدادات الخاصة بها فى التوقيتات المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الذى يعقده وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة، والنظر فى كافة الأمور المتعلقة بالبطولة؛ للتأكد من جاهزية جميع الأمور الإدارية واللوجستية والفنية المتعلقة بالبطولة.

أعقب ذلك اجتماع للجنة المنظمة لبطولة العالم لليد بممثلى الوزارات المعنية لمناقشة الخطة الشاملة وكافة الاستعدادات لبطولة العالم لليد 2021 .