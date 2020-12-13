شكرا لقرائتكم خبر عن "هى هتبقى بالألوان".. سر طرد رمضان صبحى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى نجح فى تقديم مستوى مختلف مع زعيم الثغر، وأنهم قدموا مباراة كبيرة أمام بيراميدز، وقال حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، "الاتحاد كان يريد الفوز، لعب بشكل جيد، وبروح قتالية عالية، وكان عمار حمدى أحد نجوم المباراة".

وأضاف الصقر، "وجود مدرب كبير مثل حسام حسن جعل هناك روحا مختلفة فى صفوف الاتحاد السكندري، الذى قدم مباراة كبيرة ونجح فى خطف فوز غالٍ على حساب بيراميدز"، مشيرا إلى أن "رمضان صبحى لاعب جيد، لكن عليه ضبط النفس، خاصة بعدما تعرض للطرد، بعدما هاجم الحكم بعد اللقاء بسبب عدم احتساب ركلة جزاء، وقال له (هى هتبقى بالألوان.. لو فى مكان تانى كانت اتحسبت)".

وتابع الصقر، "بيراميدز لديه إمكانيات عديدة، وكانت هناك حالة سعادة بين جماهير الأهلى بعد خسارتهم أمام الاتحاد السكندرى، بعد رحيل أكثر من لاعب من الأهلي للانضمام إلى بيراميدز".

وأضاف حسن، "كل الإمكانيات متاحة لدى بيراميدز، وكنت أتوقع أن يختلف أداء الفريق عن الموسم الماضي، وأن يستطيع المنافسة بقوة على لقب الدورى، ولكن ما شاهدناه فى الملعب يدعو للقلق".

وأكد الصقر أن "بيراميدز يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، كلهم خبرات ولاعبين دوليين، وسبق لهم تحقيق الألقاب سواء مع الأهلى أو الزمالك، لكن الاتحاد كان نداً قوياً وهدد مرماهم أكثر من مرة، وهناك هدفان تم إلغاؤهما".

وتابع، "كنت أتوقع بعد تدعيم بيراميدز بصفقات قوية أن نشاهد فريقا "يدوس" على أى منافس، لكن عندما شاهدت اللقاء كان الاتحاد السكندرى هو الأقوى والأفضل فى بعض فترات اللقاء.. من المهم أن يكون بيراميدز منافسا قويا على لقب الدوري، لكن المنافسة مع الأهلى والزمالك أمر مهم بالنسبة للكرة المصرية، وهناك فرق مميزة مثل الاتحاد السكندرى وسيراميكا والمقاولون، وجود بيراميدز فى المنافسة سوف يعطى طعما مختلفا للقب الدوري".

وأضاف حسن، "الأهلى حسم لقب الدورى فى الموسم الماضى مبكرًا، ولكن المنافسة بين الأندية تعطى شكلا مختلفا للبطولة، يجب على إدارة بيراميدز أن تخلق دوافع للاعبين، وأن تكون هناك شخصية قوية للاعبين، من أجل الفوز ببطولة، وأتمنى لاعبى بيراميدز سرعة لم شمل الفريق".

وتابع، "إدارة بيراميز عليها دور كبير، وعلى رأسها هانى سعيد المدير الرياضي، وهو لاعب سابق فى منتخب مصر، يجب عليه الحديث مع اللاعبين، وكذلك محمود فتح الله، وجود بيراميدز منافس قوى أمر يسعد الجميع، خاصة أن كرة القدم اصبحت صناعة قوية.. متعة كرة القدم فى المنافسة بين جميع الفرق، والدورى بدأ بشكل قوى للغاية، منذ لقاء أسوان وإنبى الذى حققه فيه أبناء الصعيد بهدف نظيف".

وأضاف، "والتر بواليا مهاجم الجونة لن يستمر طويلا فى صفوف فريقه، وهناك مفاوضات مع النادى الأهلي، وقد يستعين به خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "سيراميكا قدم مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي، وحقق الفوز، سيراميكا لديه لاعبين مميزين واستطاع تقديم مباراة جيدة تحت مدربه هيثم شعبان المدير الفنى للفريق وهو مدرب واعد".

وأكد الصقر، "أتوقع أن الزمالك سوف يسير بشكل جيد هذا الموسم، بعدما حقق أول فوز له فى الدورى على المقاولون، ونتمنى استمراره بنفس القوة والأداء، وأن يسود الهدوء داخل النادي".

وأضاف: "يجب على جميع أبناء الزمالك التكاتف ومساندة النادى فى المرحلة الحالية".

وواصل: "مصطفى محمد لاعب رائع وسجل هدف مميز فى شباك المقاولون، ولديه إمكانيات تؤهله للاحتراف فى الدورى الانجليزي".