الزمالك يكشف حقيقة مطالبة الأهلي بالتنازل عن قضية نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، طلب النادي الأبيض من النادي الأهلي التنازل عن قضية نادي القرن في المحكمة الاقتصادية.

وقال هشام إبراهيم، في مؤتمر صحفي منعقد بمقر نادي الزمالك في حضور مراسل الخليج 365 اليوم الأحد: "لم يحدث أي اتصالات مع النادي الأهلي بشأن قضية نادي القرن".

وأضاف: "الأمر حالياً في القضاء، ونبحث عن الحلول في هذا الأمر".

من جانبه، صرح إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية: "الزمالك لو له حق قانوني فيما يخص لقب نادي القرن لن نتنازل عنه بكل تأكيد إذا كان حقا مشروعا".

وكان الأهلي تقدم في يوليو الماضي بشكوى لدى المحكمة الاقتصادية من أجل المطالبة بالتعويضات لتعدي على الحقوق التسويقية والتجارية في القلعة الحمراء بخصوص لافتة نادي القرن التي قام نادي الزمالك بوضعها على مقره.

يُذكر أن الأهلي حصل على الجائزة منذ 20 عاما، في الوقت الذي أكد فيه الزمالك أنه الأحق بها لتتويجه بتسعة ألقاب مقابل سبعة للأحمر.