"اطمئنوا على الفريق".. نائب رئيس الزمالك يتحدث عن مستحقات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

طمأن المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، جماهير الفارس الأبيض مؤكدا أن طلبات الفريق مُجابة ولا مشاكل بشأن مستحقاتهم المالية.

وقال هشام إبراهيم، في مؤتمر صحفي منعقد بمقر نادي الزمالك اليوم الأحد في حضور مراسل الخليج 365: "جئنا إلى نادي الزمالك بناء على لائحة النادي، وعقدنا المؤتمر اليوم لتوضيح العديد من الأمور".

وأضاف: "سنكمل بكل قوة حتى تسليم النادي، وسنعمل على كل ما هو في مصلحة الزمالك، وأشكر الفريق على أداءه في مباراة الأمس أمام المقاولون العرب ونؤكد على دعمهم".

وأكد: "هدفنا الأول الحفاظ على فريق الكرة وتم توفير المستحقات المالية وجاري تجهيز مقدمات العقود، الإدارة في تواصل مستمر مع لجنة شؤون الكرة بشأن مستحقاتهم المالية".

وكشف: "اتخدنا قرارا بصرف مقدمات العقود للاعبين، واللجنة تعمل على التجديد للاعبين الذين سنتتهي عقودهم، بجانب تعديل عقود بعض اللاعبين الذي يستحقون أكثر من ذلك".

وأكمل: "لجنة الكرة ستبحث ملفات تجديد اللاعبين وتعديل العقود وصرف المقدمات، قبل أن تعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب".

وأوضح: "مقدمات اللاعبين متوفرة، حيث حصلنا على مبالغ مالية من الشركة الراعية بجانب إيجار المحلات الموجودة في سور النادي، وستكون الأمور على ما يرام خلال الفترة المقبلة".

وأتم نائب رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "لا مشاكل بشأن لاعبي الزمالك بدليل الأداء الذي ظهروا به في مباراة الأمس ووتمكنهم من تحقيق الفوز، اطمئنوا على فريق الكرة، كل الطلبات مجابة".