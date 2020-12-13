الطريق لمونديال الأندية.. أولسان يعبر فيسيل كوبي ويتأهل لنهائي أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

تأهل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عبر فوزه الماراثوني على فيسيل كوبي الياباني 2 /1 اليوم الأحد في الدور قبل النهائي للبطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وعلى استاد جاسم بن حمد انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين حيث حسمه اولسان بهدف قاتل.

وكان فيسيل كوبي في طريقه للفوز والعبور إلى النهائي بعد تقدمه بهدف عن طريق هوتارو ياماجوتشي في الدقيقة 52 لكن المهاجم النرويجي بيورن جونسون خطف هدف التعادل للفريق الكوري قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي حصل اولسان على ضربة جزاء ترجمها البرازيلي جونيور نيجراو إلى هدف قاتل.

ويلتقي أولسان في النهائي يوم السبت المقبل مع فريق برسيبوليس الإيراني والذي تفوق على النصر السعودي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.