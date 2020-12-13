قرعة تشامبيونزليج.. مواجهات "جنونية" منتظرة.. و"البطل" أمام 5 طرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تترقب أندية أوروبا، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي من المقرر إقامتها ظهر غد الاثنين، في سويسرا.

وتأهل 16 فريقًا إلى منافسات ثمن نهائي البطولة وهم: بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي (متصدري المجموعات)، بالإضافة إلى أصحاب المراكز الثانية وهم أتليتكو مدريد الإسباني، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بورتو البرتغالي، أتالانتا الإيطالي، إشبيليه الإسباني، لاتسيو الإيطالي، برشلونة الإسباني ولايبزيج الألماني.

قواعد القرعة

*يقسم الـ16 فريق إلى وعائين، يحتوي كل وعاء على 8 أندية، أحدهم يضم متصدري المجموعات، أما الآخر فيضم أصحاب المراكز الثانية.

*لا يسمح بمواجهة تجمع فريقين من بلد واحد.

*تتجنب الأندية اللعب أمام من سبق مواجهاتهم في دور المجموعات.

مواجهات الفرق المحتملة في دور الـ16:

-مواجهات بايرن ميونخ المحتملة (5 فرق)

تصدر بايرن جدول المجموعة الأولى، وبناء عليه بايرن ميونخ مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى) لتواجده معه في المجموعة ذاتها، كما سيتجنب الفريق البافاري مواجهة كل من بوروسيا مونشنجلادباخ (ثاني المجموعة الثانية) ولايبزيج (ثاني المجموعة الثامنة).

الفرق المحتملة لبايرن في دور الـ16 هم:

بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، إشبيليه (ثاني المجموعة الخامسة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة (ثاني المجموعة السابعة).

-مواجهات ريال مدريد المحتملة (4 فرق)

تصدر ريال مدريد جدول المجموعة الثانية، وبناء عليه فيستجنب الفريق الإسباني مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ (ثاني المجموعة الثانية)، بجانب أتليتكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة) وبرشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة).

الفرق المحتملة لريال مدريد في دور الـ16 هم:

بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة) ولايبزيج الألماني (ثاني المجموعة الثامنة).

-مواجهات مانشستر سيتي المحتملة (7 فرق)

تصدر سيتي جدول المجموعة الثالثة، وبناء عليه سيتجنب الفريق السماوي مواجهة بورتو البرتغالي (ثاني مجموعته).

الفرق المحتملة لمانشستر سيتي في دور الـ16 هم:

أتلتيكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، بوروسيا مونشنجلاباخ الألماني (ثاني المجموعة الثانية)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة) ولايبزيج (ثاني المجموعة الثامنة).

-مواجهات ليفربول المحتملة (7 فرق)

تصدر ليفربول الإنجليزي جدول المجموعة الرابعة، وبناء عليه سيتجنب مواجهة أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة).

الفرق المحتملة لليفربول في دور الـ16 هم:

أتلتيكو مدريد (ثاني المجموعة الأولى)، بوروسيا مونشنجلادباخ (ثاني المجموعة الثانية)، بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة) ولايبزيج الألماني (ثاني المجموعة الثامنة).

-مواجهات تشيلسي المحتملة (7 فرق)

تصدر تشيلسي جدول المجموعة الخامسة، وبناء عليه سيتجنب مواجهة إشبيليه الإسباني (ثاني مجموعته).

الفرق المحتملة لتشيلسي في دور الـ16 هم:

أتلتيكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني (ثاني المجموعة الثانية)، بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة) ولايبزيج الألماني (ثاني المجموعة الثامنة).

-مواجهات بوروسيا دورتموند المحتملة (5 فرق)

تصدر دورتموند جدول المجموعة السادسة، وبناء عليه سيتجنب مواجهة لاتسيو الإيطالي (ثاني مجموعته)، بجانب أندية بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني (ثاني المجموعة الثانية) ولايبزبج (ثاني المجموعة الثامنة).

الفرق المحتملة لدورتموند في دور الـ16 هم:

أتليتكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة).

-مواجهات يوفنتوس المحتملة (5 فرق)

تصدر يوفنتوس جدول المجموعة السابعة، بوناء عليه سيتجنب مواجهة برشلونة الإسباني (ثاني مجموعته)، بجانب أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة) ولاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة).

الفرق المحتملة ليوفنتوس في دور الـ16 هم:

أتليتكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني (ثاني المجموعة الثانية)، بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، ولايبزيج الألماني (ثاني المجموعة الثامنة).

-مواجهات باريس سان جيرمان المحتملة (7 فرق)

تصدر باريس سان جيرمان جدول المجموعة الثامنة، وبناء عليه سيتجنب مواجهة لايبزيج الألماني (ثاني مجموعته).

الفرق المحتملة لباريس في دور الـ16 هم:

أتليتكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني (ثاني المجموعة الثانية)، بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة).