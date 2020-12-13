خاص.. التلفزيون يرد على تساؤلات جودة نقل مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

شهدت الفترة الأخيرة تساؤلات من جانب متابعي الدوري المصري عن جودة النقل التلفزيوني في بعض المباريات وجودة الصورة وما يتعلق بعملية إخراج المباريات.

"الخليج 365" تواصل مع إبراهيم مبارك المشرف العام على البرامج الرياضية بالقناة الأولى لنقل استفسارات متابعي الدوري المصري حول جودة البث والصورة.

وقال في تصريحات لمصراوي "الأمر متعلق بالإمكانيات، من الصعب أن يتم بث جميع مباريات الدوري بنفس جودة المباريات الاستثنائية والبطولات الكبرى".

وأضاف "نحن نمتلك عربات بث HD وأخرى SD يتم استخدامها في نقل مباريات الدوري تلفزيونياً، وهناك صعوبة أن يتم نقل جميع المباريات من خلال الـHD".

وأكمل "مقارنة مباريات الدوري المحلي بمباريات بحجم الأهلي والزمالك أفريقياً أو المنتخبات مثلما حدث بأمم أفريقيا تحت 23 عام أمر صعب للغاية".

وواصل "عندما يكون هناك بعض المباريات الاستثنائية، فهنا يتم توفير كافة الإمكانيات المتاحة معنا لها، وهو ما يتم في مباريات الأهلي والزمالك والمنتخبات".

وشدد "عندما يتعلق الأمر بـ3 أو 4 مباريات للدوري يومياً، فهنا من الصعب جداً توفير كل عربات الـHD لكل المباريات، وبالتالي يتم نقل المباريات من خلال الـSD".

وصرح "خلال السنوات الأخيرة نجحنا في نقل جميع مباريات الدوري على الهواء مباشرةً، أياً كان موعد المباراة، وهذا يُعد نجاح بكل تأكيد".

وأكد "عندما يتم بث المباريات SD جودة الصورة لا تكون سيئة لتلك الدرجة، ننقل المباريات بجودة جيدة، وهناك مباريات تُبث بجودة عالية، الأمر في الإمكانيات فقط".

واختتم "من حق كل مواطن أن يشاهد ويتابع الدوري كاملاً، وهذا ما يعمل التلفزيون المصري والهيئة الوطنية للإعلام من أجله، نقوم ببث جميع المباريات".