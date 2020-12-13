محمد صلاح يتحدى عقدة لندن في مواجهة فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يرغب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في تحدي عقدة التسجيل بالعاصمة الإنجليزية لندن، عندما يحل الريدز ضيفا على فريق فولهام اللندني مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تسجيل محمد صلاح 82 هدفا في 118 مباراة لعبها في بريميرليج مع ليفربول كأكثر اللاعبين إحرازا للأهداف منذ موسم 2017/2018، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في آخر 12 مباراة خاضها داخل العاصمة الإنجليزية لندن.

وفي مواجهة أندية العاصمة مثل تشيلسي، توتنهام، آرسنال، فولهام، وست هام وكريستال بالاس بعيدا عن آنفيلد، لم يسجل صلاح سوى هدف وحيد في لندن خلال المباريات الـ12 الأخيرة، وكان أمام وست هام في شهر يناير الماضي.

كانت لندن بمثابة العقدة لصلاح منذ التسجيل في العاصمة ضد كريستال بالاس بتاريخ 31 مارس 2018، قبل أن يتمكن النجم المصري من كسرها في الموسم الماضي بعد 9 مباريات، وتحديدا بعد 669 يوما ضد وست هام في يناير 2020.

ويحتل صلاح (28 عاما) المركز الثالث في ترتيب هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي بعد تسجيل تسعة أهداف حتى الآن، ويفصله هدفين عن المتصدر دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون وهدف عن هيونج مين سون نجم توتنهام.

وجاء سجل صلاح أمام أندية لندن في آخر 12 مباراة لعبها داخل العاصمة كالتالي:

- تشيلسي (مايو 2018): لم يسجل.

- كريستال بالاس (أغسطس 2018): لم يسجل.

- توتنهام (سبتمبر 2018): لم يسجل.

- تشيلسي (سبتمبر 2018): لم يسجل.

- آرسنال (نوفمبر 2018): لم يسجل.

- وست هام (فبراير 2019): لم يسجل.

- فولهام (مارس 2019): لم يسجل.

- تشيلسي (سبتمبر 2019): لم يسجل.

- توتنهام (يناير 2020): لم يسجل.

- وست هام (يناير 2020): سجل هدفا.

- آرسنال (يوليو 2020): لم يسجل.

- تشيلسي (سبتمبر 2020): لم يسجل.