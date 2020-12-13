رغم تصريحات مينو رايولا.. بوجبا يؤكد على التزامه مع مانشستر يونايتد

أكد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا أنه يجب ألا يكون هناك أي شك بخصوص التزامه التام مع الفريق، رغم تصريحات وكيل أعماله “مينو رايولا” بأن النجم الفرنسي غير سعيد في الشياطين الحمر.

وشارك بوجبا في قمة ديربي مانشستر كاملة، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف على ملعب أولد ترافورد مساء أمس السبت في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال وكيل النجم الفرنسي، مينو رايولا يوم الثلاثاء الماضي أن بوجبا غير سعيد في مانشستر يونايتد ويجب الموافقة على بيعه بعد نهاية الموسم الحالي.

ورغم تصريحات وكيله، أكد بوجبا إنه يبذل قصارى جهده مع مانشستر يونايتد.

وكتب النجم الفرنسي عقب المباراة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، إنستجرام: “لقد قاتلت باستمرار وسأقاتل باستمرار مع مانشستر يونايتد ومع زملائي ومع المشجعين. الثرثرة ليست مهمة”.

وأضاف: “المستقبل لا يزال بعيدًا واليوم هو ما يهم وأنا أضع كامل اهتمامي بنسبة 1000%. دائمًا ما نكون أقوياء معًا. كانت كل الأمور واضحة بيني وبين النادي وهذا لن يتغير أبدًا. عندما لا تعرف ما يحدث بالداخل يجب عدم التحدث”.

وكانت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، قد نقلت تصريحات رايولا يوم الثلاثاء الماضي عندما قال: “من الأفضل الحديث بصراحة والنظر إلى الأمام وعدم البحث عن شخص نلومه. بول [بوجبا] غير سعيد في مانشستر يونايتد ولا يستطيع التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها وبالأسلوب المنتظر منه”.

وأضاف: “إنه يحتاج إلى تغيير الفريق وتغيير الأجواء. أعتقد أفضل حل للجانبين هو بيع اللاعب في الفترة المقبلة”.

يذكر أن بوجبا انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي نظير 89 مليون جنيه إسترليني.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2022.