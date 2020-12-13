بث مباشر | شاهد ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وفولهام في اهم مباريات اليوم الاحد 13-12-2020، ضمن الجولة 12 من الدوري الانجليزي.

تنقل مباراة “ليفربول وفولهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

تقام مباراة ليفربول وفولهام على ملعب كرافين كوتاج، بإدارة من الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

خسر المستضيف “فولهام” أربع من أصل 5 مباريات خاضها على أرضه في الدوري الانجليزي هذا الموسم، واستقبلت شباكه هدفين على الأقل في كل خسارة.

وجمع “فولهام” سبع نقاط في الدوري الانجليزي من 11 مباراة، فاز في 2، وتعادل مرة واحدة، بينما خسر في 8 مناسبات، ويدخل مواجهة ليفربول اليوم بنقطة واحدة فوق مراكز الهبوط، واستقبلت شباكه 21 هدف كثالث أضعف دفاع في المسابقة بواقع 1.91 هدف في المباراة الواحدة.

على الجانب الآخر، لم يخسر “ليفربول” في الدوري الانجليزي منذ الهزيمة المذلة امام “استون فيلا” بنتيجة (7-2)، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3، ويعد “فولهام” من الفرائس المفضلة للريدز حيث حقق ستة انتصارات متتالية عليه في الدوري بمتوسط اهداف وصل إلى 3.0 هدف في المباراة الوحدة.

وحقق “ليفربول” الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 4 من اخر 6 مباريات لعبها خارج آنفيلد، ونجح في افتتاح التسجيل في في جميع المباريات الست.

ويمتلك “ليفربول” سلسلة انتصارات من 17 مباراة متتالية في الدوري الانجليزي ضد الفرق الصاعدة حديثًا، حيث فاز بنسبة 76.47 ٪ منها بفارق هدفين على الأقل، وحقق منها 12 انتصار مع الحفاظ على نظافة شباكه.

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