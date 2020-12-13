شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يودع مدافع صن دوانز: ارقد في سلام يا فتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له رفقة موتجيكا ماديشا، مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، الذي توفي صباح اليوم الأحد إصر حادث سير.

وأرفق «موسيماني» بالصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع «تويتر» تعليقًا قال فيه: «ارقد في سلام يا فتى».

وتوفي موتجيكا ماديشا، مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في حادث سير بجوهانسبرج، صباح اليوم الأحد، بحسب ما ذكرته صحيفة «كيك أوف» المحلية.