شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: هذا شرطي لخوض انتخابات رئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد السيناريست مدحت العدل المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، بالمستوى الذي ظهر به الفريق في مواجهة المقاولون العرب في ضربة البداية بمسابقة الدوري والفوز 2 ـ 0.

وقال مدحت العدل في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: «الزمالك قدم مباراة مميزة وتخطى منافسا قويا، وذلك يعود إلى الدور القوي للجنة الكرة والمجلس المؤقت الذي سعى لفرض حالة من الاستقرار الكبير داخل الفريق».

وأضاف: «سأخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة بشرط عدم نزول مرشح قوي على الساحة، أما في حال وجود مرشح أقنعني بنفسه فسوف أكون أول الداعمين له في الانتخابات».

وتابع: «أعلم أن قرار خوض الانتخابات مهمة شاقة وصعبة وسوف يكون كل تركيزي لخدمة الكيان الكبير نادي الزمالك لمدة 4 سنوات، ولكن لم أحسم موقفي النهائي حتى هذه اللحظة».

وزاد: «حديث البعض عن إمكانية دخول أيمن يونس ضمن قائمتي سابق لأوانه، حيث لم أحدد مصير القائمة ولا العناصر التي سوف تتواجد معي».