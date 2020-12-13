شكرا لقرائتكم حكاية 18 مواجهة بين الاهلى والمقاصة.. التعادل يحسم الأولى والأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلى نظيره مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة المعروفة عن مواجهة المارد الأحمر مع الفريق الفيومى.

هذا الموسم سيكون الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد التاسعة له في المسابقة.

حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.

في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة فيما حل المقاصة تاسعاً برصيد 42 نقطة.

18 مباراة جمعت الأهلى والمقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 12 فوزاً و33 هدفاً مقابل انتصارين و13 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي وهى المواجهة الاخيرة بين الناديين

في المواجهة الأولى تعادل الفريقان (1 – 1) بالجولة 15 لموسم 2010 – 2011 وسجل للأهلي محمد أبو تريكة من ركلة جزاء وتعادل سامح العيدروس للمقاصة.