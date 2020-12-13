شكرا لقرائتكم البطاوى يكشف مصير مسحة صالح جمعة والاستعداد لمواجهة البنك الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا أنه طالب اللاعبين بنسيان نتيجة لقاء الانتاج الحربي، والاستعداد بقوة لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "سعيد بالفوز الذي حققناه على الانتاج الحربي، وهي أول خطوة في المشوار الطويل، والبداية كانت هامة لإعطاء اللاعبين والجهاز الفني الثقة في بطولة الدوري المصري، فريق الانتاج مميز ويقودهم مدرب كبير".

وأضاف: "كل المباريات ستكون صعبة للغاية، والبنك الأهلي فريق جيد وقام بتدعيم نفسه، لكن ندخل كل مباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، طالبنا اللاعبين بنسيان نتيجة لقاء الانتاج الحربي، ونسعى لتقديم أداء جيد في أول لقاء داخل ملعبنا". وواصل: "هدفنا منذ الصعود، بناء فريق قوي وأن تكون أساس لنا في المراحل القادمة، من أجل المنافسة لاحقًا على البطولات".

وأكمل البطاوي: "الصفقات الجديدة لنادي سيراميكا مميزة جدا، وكانت بناء على طلبات من هيثم شعبان المدير الفني، قمنا بدعم كل المراكز، بأكثر من لاعب، خاصة أن مشوار الدوري طويل جدا، وأتمنى أن يكون اللاعب الأساسي مثل البديل، هناك بعض اللاعبين لم يدخلوا مع الفريق الأول، نريد دائما أن يكون لدينا خيارات مميزة أمام المدير الفني وأن يكون لدينا دكة بدلاء قوية".

وأضاف: "أعد الجميع أن يكون صالح جمعة إضافة قوية لنادي سيراميكا ومنتخب مصر، اتفقنا مع اللاعب أن يدخل مرحلة جديدة في حياته، وأن يستعيد مستواه، خاصة أن لديه إمكانيات فنية عالية، لاعب لديه قدرات خاصة". وزاد: "صالح كان موجود في معسكر سيراميكا، وقبل المباراة بيومين، قمنا بإجراء مسحة طبية، والنتيجة الخاصة به لم تكن إيجابية ولا سلبية، كانت إعادة المسحة، كان يريد اللعب والمشاركة في المباراة، صورة صالح في المدرجات أخذت شكل جدلي، وبالفعل كان قد تم عزل اللاعب في غرفة مختلفة، جاء إلى الملعب في سيارته، واتصلنا به وطالبنا بالعودة إلى العزل مرة آخرى، نتيجته ستظهر اليوم، ولا يعاني من أي أعراض".

وأتم: "ممكن أن تكون هناك أجسام مضادة بعد الشفاء، قد تظهر في التحليل الطبي، وأتمنى أن يكون معنا في اللقاء، وسيجري مسحة آخرى قبل مواجهة البنك الأهلي".

وتغلب سيراميكا على الإنتاج الحربى، بثنائية نظيفة سجلها شريف دابو ومحمود نبيل، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد هدف شريف دابو الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى الممتاز الذى صعد إليه لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم ليصبح أول لاعب يسجل للنادى بالدورى الممتاز.