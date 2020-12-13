وزير الرياضة: الدولة توفر الدعم الكامل لنجاح مونديال اليد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد 2021، بحضور المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي للوزارة ورئيس لجنة الإتصال الحكومي، والدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية، والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة، ولفيف من السادة رؤساء اللجان المعنية.

تناول الإجتماع مناقشة كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، واستعراض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيتم إتباعها لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توفر الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق نجاح البطولة والتي تعد الأكبر بمشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة .

وشدد صبحي خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء كافة اللجان المعنية بالبطولة لكافة الاستعدادات الخاصة بها في التوقيتات المحددة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يجريه وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة. والنظر في كافة الأمور المتعلقة بالبطولة؛ للتأكد من جاهزية جميع الأمور الإدارية واللوجستية والفنية المتعلقة بالبطولة.

أعقب ذلك إجتماعا للجنة المنظمة لبطولة العالم لليد بممثلي الوزارات المعنية لمناقشة الخطة الشاملة وكافة الاستعدادات لبطولة العالم لليد 2021 . الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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