شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: للأسف بعض الزملكاوية كانوا ينتظرون الشماتة في الفريق أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الكثير من مشجعي كرة القدم كانوا ينتظرون مباراة الزمالك والمقاولون، ويترقبون ما سيقدمه الزمالك بعد ضياع لقبي دوري أبطال إفريقيا والكأس.
وأضاف «شوبير» عبر برنامجه الإذاعي: «بأمانة شديدة كان البعض عاوزين يشمتوا في نادي الزمالك، وللأسف منهم من يدعون أنهم يشجعون نادي الزمالك، لكن الغريب جدا أن الكثير من المنافسين كانوا عاوزين الزمالك يكسب».
وتابع: «الزمالك قدم عرضا جيدا أمام المقاولون، وعاوز أفكركم إن الزمالك خسر أمام المقاولون الموسم الماضي وكان يلعب الأخير بعشرة لاعبين».
وكان الزمالك فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شىء، في أول مباريات الفريقين بالدوري.
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