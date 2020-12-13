شكرا لقرائتكم خبر عن منزل الراحل باولو روسي يتعرض للسطو أثناء جنازته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعرض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية الراحل باولو روسي للسطو، أمس السبت، أثناء تشييع جنازته، بحسب وكالة أنسا الإيطالية.
وذكرت الوكالة أن زوجة روسي، فيديريكا كابيليتي، عادت من الجنازة لتجد منزلهما في توسكانا قد تعرض للاقتحام.
واحتشد عدد كبير من محبي أسطورة الكرة الإيطالية، باولو روسي، داخل استاد روميو مينتي في فيتشينزا، لتشييع جنازته، أمس في أجواء مليئة بالحزن والأسى.
ورحل الأسطورة الفائز بكأس العالم 1982، والمتوج بالحذاء الذهبي والبالون دور، عن عمر يناهز 64 عاماً.
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