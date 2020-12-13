«الإرادة والتحدي» بالأقصر يفوز بجميع مبارياته في الدورة المجمعة للكرة الطائرة جلوس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دكتور حسام القاضي، رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي للمعاقين بالأقصر، عن فوز فريق النادي بجميع مبارياته في الدورة المجمعة الثانية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة جلوس المقامة بمحافظة الإسكندرية. وأضاف «القاضي» أنه بهذا الإنجاز يصبح فريق الأقصر هو الفريق الوحيد من 15 فريق بدوري الدرجة الأولى الذي فاز بجميع مبارياته بالدورتين المجمعتين اللتين أقيمتا بمحافظتى بورسعيد في يناير الماضي وبالإسكندرية في الفترة من ٩ إلى ١٢ ديسمبر الحالي، وأنه بهذا الانتصار الساحق يصعد فريق الأقصر إلى دوري الترقي للدوري الممتاز. ويعد فريق نادي الإرادة والتحدي للمعاقين بالأقصر أقوى المرشحين للصعود للدوري الممتاز ليصبح اول فريق لعبة جماعية يصعد للدوري الممتاز في تاريخ الأقصر. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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