شكرا لقرائتكم برقية عزاء من الأهلى لصن داونز بعد وفاة موتجيكا فى حادث سير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص النادى الاهلى عبر حسابه الرسمى على تويتر على إرسال برقية عزاء لنادى صن دوانز بطل جنوب أفريقيا عقب الاعلان عن وفاة موتجيكا ماديشا مدافع ألفريق فى حادث سير صباح اليوم الأحد ، وكتبت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى المتحدثة باللغة الآنجليزية :"خالص تعازينا لرئيس النادى ومجلس الإدارة والمشجعين".

ويستهل فريق الأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم ، الأحد، رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدورى العام حينما يواجه فريق مصر المقاصة بإستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الإولى من النسخة 62 لبطولة الدورى الممتاز التى حصدها الأهلى 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلى ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضى بعدما توّج بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدى الزمالك ثم كأس مصر .

كشفت تقارير صحفية عن وفاة موتجيكا ماديشا، مدافع فريق صن دأونز الجنوب أفريقي، فى حادث سير صباح اليوم، الأحد، فى جوهانسبرج، ووفقاً لما نشره موقع "سبورت 24" الجنوب أفريقي، فإن مدافع صن دأونز لقى مصرعه فى حادث سير مروع بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضاف الموقع أن مدافع صن دأونز البالغ من العمر 25 عاماً كان يسافر مع صديقه على طريق زورفونتين فى كمبتون بارك، ثم تنقلب سيارته بشكل مفاجئ لتتحول إلى قطعة مفحمة.

وأشار الموقع إلى أنه من صعوبة الحادث لم يتم التفرقة بين جثة اللاعب وصديقه الذى كان يرافقه فى السيارة.

وكان موتجيكا ماديشا وصديقه قادمين من احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس فريق صن دوانز الجنوب أفريقى.