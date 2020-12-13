شكرا لقرائتكم مصيلحى يشيد بروح لاعبى الإتحاد أمام بيراميدز ويرفض المكافأت الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى باستاد الدفاع الجوى .

وأضاف مصيلحى فى تصريحات خاصة أن أكثر ما أسعده فى اللقاء هى الروح القتالية التى تحلى بها الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن واللاعبين وإصرارهم على اللعب حتى اللحظات الأخيرة وتحويل التأخر بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف ، مؤكدا أنه بالرغم من سوء التوفيق الذى لازم اللاعبين فى البداية بإلغاء هدفين بداعى التسلل إلا أنهم كان لديهم التحدى والطموح على خطف الثلاث نقاط .

وشدد رئيس الإتحاد السكندرى أنه يرفض المكافآت الخاصة لتلك المباراة ، مشيرا إلى أن هناك لائحة مالية تم وضعها من قبل مدير الكرة بالفريق قبل بداية الموسم وتم الموافقة عليها وسيسير عليها خاصة وأن تلك المباراة الأولى لزعيم الثغر فى المسابقة وأن القادم أصعب بمراحل وهناك خطة موضوعة من الجهاز الفنى منذ بداية الموسم على ضرورة المنافسة على المراكز المتقدمة ، مختتما حديثه أن البطولة فى الموسم الحالى ستكون لصاحب النفس الطويل نظرا لتواجد أكثر من فريق مميز وقام بتدعيم صفوفه بالشكل المطلوب .