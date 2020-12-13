شكرا لقرائتكم سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبيه قبل مواجهة المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت ، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى قبل مواجهة فريق غزل المحلة غداً فى الجولة الأولى من بطولة الدورى العام.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى الخامسة مساء اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة "زعيم الفلاحين".

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التدريبات الماضية من الصفقات الجديدة التى تعاقد معاها خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وشاهد أحمد سامى مدرب سموحة بعض مباريات المحلة طوال الأيام الماضية من أجل وضع يده على نقاط القوة والضعف فى المنافس تحسبا لضربة البداية التى دائما ما تكون صعبة، ويطمح سامى فى تحقيق بداية جيدة مع "الموج الأزرق" خصوصا فى ظل قوة المنافسة واشتعالها منذ انطلاق مباريات الجولة الأولى للبطولة.

وكشفت مصادر مقربة من الجهاز الفنى أن التشكيلة التى ستخوض اللقاء ستكون مكونة من بعض أفراد الحرس القديم بالإضافة إلىبعض اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى الماضى.