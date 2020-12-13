شكرا لقرائتكم ثلاثية تاريخية و22 احتفال.. حصاد احتراق الشمعة الأولى لكهربا فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأحد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى بمرور عام على إنضمامه للقلعة الحمراء ، ففي 13 ديسمبر 2019 أعلن مسئولو الأهلى إنضمام كهربا للنادى بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف عقب فسخ تعاقده مع الزمالك ، وتقدم الفارس الأبيض بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي مع الأهلى في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11 ، وحقق كهربا مع المارد الأحمر منذ انضمامه في يناير، الثلاثية بالفوز بألقاب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

تووج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبات محمود عبد المنعم كهربا على بُعد خطوتين من تحقيق إنجاز تاريخى ليصبح اللاعب الذى حصد كل البطولات ، ففى حالة تتويج كهربا ببطولة السوبر المحلى والسوبر الأفريقى مع المارد الأحمر سيكون قد حصل على كل البطولات ، فقد سبق له التتويج بدوري الابطال الافريقى والدوري المصرى مع الاهلى والكونفدرالية مع الزمالك وكأس مصر أربعة مرات بواقع بطولتين مع الزمالك وواحدة مع انبى وواحدة مع الاهلى ، بجانب كأس السعودية وكأس الملك مع اتحاد جدة السعودى.

وبالطبع لو شارك كهربا فى كأس العالم للأندية مع الأهلى سيكون إنجازا تاريخيا لمسيرته مع الساحرة المستديرة.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، على استاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة، كما توج المارد الأحمر بطلا لكأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، سجل كهربا للأهلى وتعادل ناصر منسى للطلائع.

ومن المقرر أن يواجه الاهلى نظيره نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية على لقب كأس السوبر الافريقى كما سيلاقى المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش مجدداً على لقب كأس السوبر المحلى .