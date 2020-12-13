شكرا لقرائتكم محمد الدماطي رئيساً لبعثة الاهلي في النيجر لمواجهة سونيديب بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلّف مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في النيجر لمواجهة فريق سونيديب ببطولة أفريقيا ، وأستقر المجلس الأهلاوي على أن يُسافر الدماطي كرئيس للعبثة لأول مرة يترأس فيها بعثة فريق الكرة ، ويستهل الأهلي منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا بمواجهة بطل النيجر أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 للبطولة التى يمل الأهلي لقبها بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي البطولة.

من ناحية أخرى ، طالب بيتسو وسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بإغلاق صفحة الإحتفالات والأفراح التى عمت الفريق طوال الأيام الماضية بعد الفوز بثلاث بطولات هي الدوري وأفريقيا وكأس مصر ، وشدد لهم على ضرورة التركيز في تدريبات الفريق الحالية من أجل الإستعداد الجيد للإرتباطات المقبلة.

وأكد موسيماني للاعبي الاهلي أن الفترة المقبلة تشهد إرتباطات هامة وقوية يأتي في مقدمتها بطولة الدوري التى يرغب الفريق في الحفاظ عليها للمرة الـ43 في تاريخه وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا التى حسم الأهلي النسخة الأخيرة منها على حساب الزمالك كما يرغب الأحمر في تقديم عروض قوية في مونديال الأندية.

وقال موسيماني للاعبي الأهلي في إحدى محاضراته معهم : أريد أن تنسوا الأفراح..لديكم أكثر من بطولة..جمهوركم لا يشبع بطولات ويرغب دائماً في تحقيق الفوز بكل بطولة يُشارك فيها فبمجرد الفوز ببطولتي أفريقيا والكأس ..بدأ الجمهور يُطالبنا بالفوز بالسوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي.

ويستهل الاهلي بطولة الدوري اليوم، الأحد، بمواجهة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز فيما ينتظر خوض السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي في النصف الأول من العام المقبل بالدوحة حسبما أعلن الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بجانب بدء منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا أمام بطل النيجر بملعب الأخير.