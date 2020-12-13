شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفوز وحده في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

حقق فريق النفط فوزاً مهماً على ضيفه السماوة 3-1 في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بينما انتهت المباريات الثلاث الاخرى بالتعادل.

وجاء فوز النفط عبر تألق لاعبه الشاب موسى عدنان، الذي سجل الاهداف الثلاثة في الدقائق 6 و74 و80، ليكون أول لاعب يسجل «الهاتريك» هذا الموسم، بينما سجل هدف السماوة الوحيد اللاعب اياد سدير من ركلة جزاء في الدقيقة 8.

وتعادل الديوانية مع القوة الجوية من دون أهداف، وشهدت المباراة إهدار مهاجم القوة الجوية أيمن حسين ركلة جزاء في الدقيقة 84، إذ تألق حارس الديوانية الشاب وليد عطية في إبعاد الكرة، ليتم منحه مكافأة مالية من قبل حسين العنكوشي، رئيس الهيئة الادارية للنادي قدرها ألفا دولار.

كما انتهت مباراة الميناء مع ضيفه الكرخ بالتعادل بهدفين لكل منهما، سجل للكرخ محمود خليل، في الدقيقة 18، لكن لاعبي الميناء حسين جواد وأحمد سالم قلبا النتيجة رأساً على عقب في ظرف دقيقتين فقط، عندما سجلا هدفي التعادل والفوز في الدقيقتين 56 و57. إلا أن لاعب الكرخ مناف يونس تمكن من إعادة التوازن للمباراة بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 84.

وبذات النتيجة انتهت مباراة فريق الطلبة مع ضيفه فريق نفط الوسط، تقدم الطلبة بهدف جميل جداً للاعب محمد جفال في الدقيقة 19، بعد أن قام بالتلاعب باثنين من لاعبي نفط الوسط بحركة جميلة جداً ثم سدد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء لتعانق الشباك، لكن فريق نفط الوسط تمكن من ادراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الاول بتسديدة رائعة لسجاد جاسم.

وفي الشوط الثاني عاد فريق الطلبة الى التقدم من جديد بعد أن تمكن لاعبه البديل ذو الفقار عايد من تسجيل الهدف الثاني بضربة رأس رائعة في الدقيقة 69. لكن لاعب نفط الوسط رسلان حنون، استغل الخطأ الكبير الذي ارتكبه مدافع الطلبة علي لطيف، الذي فشل في السيطرة على الكرة قبل خروجها الى خارج الملعب ليخطفها منه رسلان حنون ويسددها بقوة في مرمى الطلبة، مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 75. ليحافظ نفط الوسط على صدارة الدوري العراقي.