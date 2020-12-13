أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي بشأن قضية نادي القرن

فجر الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق خلال برنامجه الإذاغي ، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قضية نادي القرن بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك . وقال شوبير أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يرفض التنازل هن حقوق القلعة الحمراء خاصة في قضية نادي القرن . رفض التنازل وتابع نجم الأهلي السابق رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التنازل عن الشكوى المقدمة ضد الزمالك بشأن لقب نادي القرن، لاسيما في ظل غموض الرؤية داخل القلعة البيضاء. وأشار الحارس التاريخي “الأهلي يعمل على حماية علامته التجارية الخاصة بنادي القرن واستخدم حقه للحفاظ عليها، وقدم شكوى ضد الزمالك في المحكمة الاقتصادية، وتم تأجيل القضية إلى الثالث من يناير المقبل”.

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