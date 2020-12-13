زيدان: الانتقادات موجعة لكنها تجعلنا اقوى

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مدريد: اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان ان الانتقادات التي تعرّض لها فريقه ريال مدريد الاسباني أخيرا "موجعة" لكنها تجعله "أقوى" وذلك عقب فوزه على جاره أتلتيكو مدريد متصدر الدوري السبت بهدفين نظيفين.

قال زيدان الذي قاد ريال الى لقب الدوري الموسم الماضي "هناك انتقادات موجعة لكنها تجعلنا أقوى. يملك اللاعبون شخصية كافية لتخطي ذلك".

وعمّا إذا كان لاعبوه المخضرمون امثال الكرواتي لوكا مودريتش، الالماني توني كروس والبرازيلي كازيميرو يملكون ذات المستوى لتكرار انجازات دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018، قال "زيزو": "نعم، بالطبع. يثبتون ذلك في الملعب. اداؤهم عالي المستوى".

تابع زيدان الذي قاد "الملكي" أيضا قبل أيام إلى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا "لقد تحسنا على جميع الاصعدة. أكّدنا مبارتينا الجيدتين ضد اشبيلية (1-صفر الاسبوع الماضي في الدوري) ثم الحصول على التأهل إلى ثمن النهائي ضد بوروسيا (مونشنغلادباخ الالماني 2-صفر الاربعاء في دوري ابطال اوروبا).

تابع المدرب الذي حقق فوزه الثالث تواليا "هذه مباراة جيدة أخرى، لعبنا جيدا من الدقيقة الاولى حتى الاخيرة. يجب أن نكون سعداء وراضين عن العمل الذي قمنا به. كنا واثقين بما نقوم".

اضاف "يدرك اللاعبون ان لحظات صعبة ستواجههم في مسيرتهم أو في موسم ما، لكنهم يدركون ايضا انه بمقدورنا هنا أن نقوم بأشياء مميزة واثبتنا ذلك اليوم".

وبات ريال، ثالث الترتيب، على بعد ثلاث نقاط من أتلتيكو المتصدر ملحقا به الخسارة الاولى هذا الموسم، لكن الاخير لعب مباراة اقل، فيما يبتعد بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الثاني.