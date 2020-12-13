جوشوا يسقط بوليف ويستعد لنزال فيوري المنتظر

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لندن: عبّر الملاكم أنتوني جوشوا عن رغبته بتوحيد جميع الألقاب الأربعاء في الوزن الثقيل، في مواجهة بريطانية مع تايسون فيوري، وذلك بعد فوزه المستحق السبت بالضربة القاضية على البلغاري كوبرات بوليف في قاعة ويمبلي أرينا في لندن.

أمام ألف متفرج فقط، في ظل القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حاول جوشوا عدم تكرار خسارته المفاجئة في نزاله الأول مع الأميركي أندي رويز جونيور عام 2019، فنجح بالهيمنة على البلغاري البالغ 39 عاما.

وستتركز الانظار الآن على مواجهة محتملة بين جوشوا وفيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة "دبليو بي سي"، في عام 2021.

توجّه جوشوا (31 عاما) إلى الحضور قائلا "أنا جاهز لأي شيء. من يرغب برؤية أنتوني جوشوا يلاكم تايسون فيوري في 2021؟".

تابع "بدأت هذه الرياضة في 2013، وأنا أطارد الأحزمة (الالقاب) مذذاك الوقت".

ويملك جوشوا ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي اف"، رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي ايه" ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو".

أضاف "أيا يكن من يحرز الحزام سأنازله. وإذا كان تايسون فيوري، فليكن تايسون فيوري".

وكان بوليف قد خسر مرة واحدة في مسيرته أمام الأوكراني فلاديمير كليتشكو في 2014 مقابل 28 فوزا، لكن جوشوا تفوّق عليه وكاد يحسم المباراة في الجولة الثالثة، قبل أن ينجح في ذلك بالتاسعة طارحا خصمه على الحلبة ورافعا رصيده الى 24 فوزا مقابل خسارة واحدة.

وكان اتفاق قد حصل مطلع هذه السنة بين حوشوا وفيوري بخوض نزال وجها لوجه.

وقال إيدي هيرن مروّج نزالات جوشوا "بدءا من يوم غد، سنستعد لنزال تايسون فيوري. هذا النزال الوحيد المتبقي في عالم الملاكمة. هذا أكبر نزال في تاريخ الملاكمة البريطانية".

تابع "أعرف أن (جوشوا) يريده. هو الافضل عالميا في الوزن الثقيل. سيسقطه ويمنحه الضربة القاضية".

بدوره، عبّر فيوري (32 عاما) عن رغبته بخوض النزال "أريد النزال، أريد المباراة المقبلة".

تابع فيوري الذي لم يخض أي نزال منذ تغلبه على الأميركي ديونتاي وايلدر في شباط/فبراير الماضي "سأهزمه في ثلاث جولات".

لكن فيوري قد يُجبر على مواجهة وايلدر مرة ثالثة قبل النزال مع جوشوا.

فبعد انتهاء النزال الاول بتعادل جدلي، فعّل وايلدر خيار إعادة مواجهة فيوري، فيما تأجلت المواجهة الثالثة هذه السنة بسبب فيروس كورونا المستجد.