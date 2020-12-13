غضب من ريال مدريد بسبب نتيجة 31-0 في فئة الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق ريال مدريد تحت 9 سنوات على فريق فيلافيردي بنتيجة (31-0) بمسابقة الدوري الإسباني لفئة الناشئين، في مباراة استمرت 42 دقيقة.

وخرج نادي فيلافيردي بعد المباراة ليعلن غضبه من سلوك لاعبي ريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في بيان سمي.

وقال فيلافيردي في البيان: "نريد أن نعرب عن غضبنا من هذا النوع من المواقف في كرة القدم الشعبية".

وأضاف: "أولاً، يجب على الأندية الكبيرة استخدام الاستراتيجيات الرياضية لتجنب مثل هذه النتائج الكبيرة، وثانيًا، يحتاج الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى إعادة هيكلة الفئات".

من جانبه، أكدت صحيفة "ماركا" الإسباني أن ريال مدريد أظهر جانبًا من الاحترام لمنافسه الخاسر، واختار عدم نشر نتيجة المباراة عبر موقعه على الإنترنت.

وقام ريال مدريد عبر حساباته الرسمي بتهنئة فريقه على تحقيق فوزه الأول بالدوري دون كتابة النتيجة الساحقة.

يُذكر أن حلقة مماثلة وقعت قبل أسابيع قليلة في منطقة فالنسيا بفئة الناشئين تحت 15 عاما، حيث تغلب فريق لو سيلوس على ديبورتيس جوكار بنتيجة (30-0)، قبل أن يصدر النادي الفائز بيان اعتذار للاعبي وأولياء أمور الفريق الخاسر.