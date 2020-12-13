في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تترقب الجماهير المواجهة القوية التي ستجمع بين الأهلي ومصر المقاصة مساء اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، على ملعب استاد النادي الأهلي بالسلام .
موعد مباراة الأهلي والمقاصة اليوم بالدوري :
قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديدتوقيت انطلاق مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة لتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاصة اليوم :
ستذاع مباراة الأهلي ضد المقاصةعبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي أيمكن الكاشف، حيث أنها القناة الوحيدة الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز هذا الموسم .
تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة :
حارس المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني
الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج - مجدي أفشة - طاهر محمد - جيرالدو
الهجوم: صلاح محسن
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والمقاصة اليوم والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.